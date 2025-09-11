Wielki dzień dla łowców fortuny. 9 września cała Polska z zapartym tchem śledziła wyniki losowania Lotto ze względu na wyjątkowo wysoką kumulację, wynoszącą 36 mln. zł. Bank został rozbity.

Trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00, Totalizator Sportowy serwuje nam dawkę adrenaliny. Przy losowaniu z 9 września 2025 roku, była ona wyjątkowo wysoka ze względu na 36 mln zł w kumulacji.

Ogromna wygrana w Lotto. Jedna z największych w historii

Wylosowane liczby to:

31, 44, 19, 34, 23, 1

Okazały się one szczęśliwe tylko dla jednej osoby. Efekt? Wygrana gigantycznych rozmiarów. Właściciel zwycięskiego kuponu dostanie 31,7 milionów złotych. Od kwoty będzie trzeba zapłacić 10-procentowy podatek.

Już wiadomo, że główna nie została skreślona konkretnej kolekturze. Zakład zawarto przez internet, w serwisie internetowym lotto.pl.

We wtorkowym losowaniu 84 osoby skreśliły na kuponie poprawnie 5 liczb. Wzbogaciły się o 7999,50 zł.

31,7 milionów złotych to niewiele mniej niż wyniosła największa wygrana w historii Lotto, która padła w 2017 roku w Skrzyszowie i wyniosła 36 milionów złotych.

Wyjątkowe losowanie Lotto

Z kolej najwyższa kumulacja sięgnęła kwoty 57,8 mln zł. W losowaniu z 7 maja 2016 r. nikt nie zgarnął jednak takiej fortuny. Padły bowiem trzy "szóstki" i wygraną trzeba było podzielić na trzech graczy.

Głośno było również o losowaniu z listopada 2024 roku, kiedy aż 11 osób trafiło "szóstkę" w jednym losowaniu. Każdy z "szczęśliwców" wzbogacił się 220 tysięcy złotych.

Lotto, jedna z najstarszych i najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce, ma już 68 lat. Powstało w 1957 roku i od tego czasu regularnie przyciąga miliony graczy. Zasady gry ewoluowały, ale główną ideą wciąż jest typowanie 6 liczb z 49. Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku.

