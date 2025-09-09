To nie stres, kawa ani ekran. Odkryto nową przyczynę problemów ze snem

Ciekawostki
To nie stres, kawa ani ekran. Odkryto nową przyczynę problemów ze snem
iStock
Naukowcy odkryli nową przyczynę problemów ze snem. To te czynniki

Coraz więcej osób skarży się na kłopoty ze snem, mimo że spędzają w łóżku odpowiednią liczbę godzin. Rano budzą się zmęczone i rozdrażnione. Dotychczas najczęściej obwiniano stres, późną kawę albo korzystanie z telefonu przed snem. Polskie badania wskazują, że za problemy ze snem mogą odpowiadać niedobory w organizmie.

Wyniki sugerują, że zaburzenia w gospodarce konkretnych składników mogą łączyć się z gorszym dotlenieniem podczas snu i spadkiem ogólnej jakości wysypiania się. 

Wrocławscy naukowcy analizują związek snu z biochemią organizmu

Badanie przeprowadzone przez zespoły z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu objęło ponad 130 osób skierowanych z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego. Każdy z pacjentów przeszedł całonocną polisomnografię, czyli szczegółowy monitoring snu z rejestracją oddechu, ruchów ciała, tętna oraz poziomu tlenu we krwi. To jedno z najbardziej miarodajnych narzędzi diagnostycznych, pozwalające uchwycić nawet krótkie wybudzenia czy chwilowe zatrzymania oddechu.

 

ZOBACZ: Geny i wiek to nie wszystko. Naukowcy tłumaczą, co wpływa na starzenie wtórne

 

Dodatkowo uczestnikom pobrano krew w celu oznaczenia stężenia witaminy D, wapnia, magnezu oraz markerów stanu zapalnego. Badacze zestawili te wyniki, aby ocenić, czy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy parametrami biochemicznymi a jakością nocnego wypoczynku. Warto podkreślić, że to jedno z pierwszych badań w Polsce, które tak kompleksowo łączy medycynę snu z biochemią organizmu. 

Jakie czynniki wpływają na jakość snu? Najnowsze ustalenia 

Rezultaty okazały się interesujące. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym częściej obserwowano zaburzenia snu, w tym przerywany oddech, głośne chrapanie oraz spadki poziomu tlenu we krwi. Do tego dochodziły często tzw. mikrowybudzenia, które sprawiają, że sen traci swoją regeneracyjną funkcję. W badaniach krwi widoczna była również zwiększona obecność wskaźników stanu zapalnego i zaburzeń metabolicznych.

 

ZOBACZ: Idealna kawa dla seniorów. Wzmacnia pracę serca

 

Najważniejszy wniosek dotyczył jednak powiązań między snem a równowagą wapnia oraz witaminy D. Okazało się, że niedobory tych składników lub ich nieprawidłowy poziom mogą zwiększać fragmentację snu. Innymi słowy, nawet jeśli człowiek śpi długo, częste przerwy w odpoczynku sprawiają, że rano budzi się po prostu niewyspany. To wskazuje, że na jakość snu wpływają nie tylko codzienne nawyki, lecz także kondycja biochemiczna organizmu. 

Zalecenia dla osób z zaburzeniami snu 

Wyniki analizy nie oznaczają, że każdy powinien natychmiast sięgnąć po suplementy z witaminą D i wapniem. W przypadku nawracających problemów ze snem zawsze warto skonsultować się z lekarzem, który może zlecić odpowiednie badania, w tym oznaczenie poziomu 25(OH)D oraz wapnia we krwi. Jeśli pojawią się nieprawidłowości, specjalista dobierze najbezpieczniejsze i najlepiej dopasowane rozwiązani: od zmiany diety, przez ewentualną suplementację, po dalszą diagnostykę, taką jak badanie snu.

 

Warto pamiętać, że tylko profesjonalna opieka medyczna pozwala bezpiecznie zadbać o zdrowie, a dalsze badania są niezbędne, by jednoznacznie potwierdzić, czy wyrównanie niedoborów rzeczywiście przekłada się na poprawę jakości snu.

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BADANIA NAUKOWECIEKAWOSTKIJAKOŚĆ SNUMEDYCYNA SNUNIEDOBORY ORGANIZMUPROBLEMY ZE SNEMWAPŃWITAMINA DZABURZENIA SNU

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 