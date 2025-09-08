Nie rośliny, nie zwierzęta. Niezwykłe fakty o grzybach

Przez długi czas grzyby traktowano jako część świata roślin. Wynikało to z podobieństwa form życia oraz środowiska występowania. Dziś jednak wiadomo, że tworzą zupełnie odrębne królestwo. Co ciekawe, bliżej im do zwierząt, choćby ze względu na komunikację.

Grzyby mogły być obecne na Ziemi już nawet 800 milionów lat temu. Jak dotąd opisano 150 tys. gatunków, choć prognozuje się, że mogą ich być miliony. Przybierają najrozmaitsze kształty i formy, od mikroskopijnych strzępków po okazałe owocniki.

Jak grzyby "rozmawiają" i dlaczego są bliżej zwierząt niż roślin?

Choć przez lata mylono je z roślinami, grzyby mają zupełnie inną "naturę". Odróżnia je od roślin nieumiejętność fotosyntezy. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to królestwo, którego przedstawiciele odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu krajobrazu. Współtworzą glebę i odpowiadają za rozkład materii organicznej w lesie.

Cudzożywność zbliża je z kolei do zwierząt. Ale nie tylko to. Cechą wspólną jest też posiadanie chityny w ścianach komórkowych. Warto wspomnieć, że grzyby posiadają zdolność komunikacji. Odbywa się to dzięki wysyłaniu i odbieraniu sygnałów chemicznych i elektrycznych.

Zdumiewające zachowania i rekordy ze świata grzybów

W świecie grzybów nie brakuje zjawisk, które potrafią zadziwić nawet doświadczonych miłośników przyrody. Wbrew stereotypom wiele gatunków wyróżnia się nietypowymi umiejętnościami.

Kilkadziesiąt z nich umie świecić w ciemności, wśród nich popularny w Polsce łycznik ochrowy. Niektóre grzyby aktywnie pozyskują pokarm, atakując nicienie za pomocą swoich strzępek, co można porównać do łowieckich zachowań znanych ze świata zwierząt. Inne gatunki pasożytują na owadach, nierzadko w zaskakujący sposób. Przedstawiciele rodzaju Ophiocordyceps wpływają na zachowanie mrówek, ułatwiając tym samym rozsiew swoich zarodników.

Warto zwrócić też uwagę na prawdziwych rekordzistów. Za największy organizm na świecie uznaje się opieńkę (Armillaria ostoyae) odkrytą w stanie Oregon w USA, która zajmuje niemal dziewięć kilometrów kwadratowych powierzchni. Z kolei purchawica olbrzymia zaliczana jest do grzybów wytwarzających jedne z największych owocników. Ich masa może osiągać nawet około 20 kilogramów!

Żywią i leczą. Ludzkość potrzebuje grzybów

Znaczenie grzybów w życiu człowieka jest ogromne. Penicillium rubens wytwarza penicylinę używaną do leczenia zakażeń. Dzięki drożdżom możliwa jest fermentacja, z której korzysta się między innymi w wytwarzaniu pieczywa, wypieków i napojów.

Stanowią wreszcie źródło pożywienia i z tym najczęściej są kojarzone. Aspekt żywieniowy jest niezwykle ważny. Chodzi nie tylko o walory smakowe podgrzybków, prawdziwków, kurek czy pieczarek. Są one również źródłem witamin z grupy B (czy też w mniejszej ilości, C, D i E). Nie brak im potasu czy magnezu, są niskokaloryczne, a produkty oparte na mykoproteinie, stosowane jako zamiennik mięsa, mogą obniżać poziom złego cholesterolu.

red. / polsatnews.pl