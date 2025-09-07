Grzyby po deszczu rosną jak szalone. Dokładnie tyle dni trzeba odczekać

Po letnich i jesiennych deszczach, gdy noce są jeszcze ciepłe, w polskich lasach szybko pojawiają się grzyby. Wystarczy kilka godzin wśród drzew, by zebrać kosze maślaków, podgrzybków i prawdziwków. Ile czasu po opadach trzeba czekać na grzyby? To zależy od gatunku i warunków pogodowych.

Grzyby nie wyrastają po prostu ze ściółki. Ich podziemna część, czyli grzybnia, funkcjonuje w glebie przez cały rok. Owocniki, które są zbierane, pojawiają się tylko wtedy, gdy warunki są sprzyjające. A te pojawiają się właśnie po opadach i przy ciepłej pogodzie.

Do szybkiego wzrostu wilgotność gleby powinna wynosić 80-90 proc., a temperatura powietrza w ciągu dnia wahać się od 15 do 25 stopni Celsjusza. Ciepły wrzesień, zwłaszcza jeśli pojawią się opady, może ucieszyć wielu amatorów grzybobrania.

Ważna jest też warstwa ochronna z mchu i ściółki, która zatrzymuje wilgoć i chroni w ten sposób grzybnię. Warto też pamiętać, że wiele gatunków żyje w symbiozie z drzewami. Przykładowo borowiki czy koźlarze tworzą mikoryzę z korzeniami sosen, świerków czy brzóz. To tam warto ich wypatrywać.

Ile dni rosną grzyby po deszczu?

Tempo wzrostu zależy od gatunku. Jedne pojawiają się niemal błyskawicznie, inne potrzebują kilku, a nawet kilkunastu dni. Maślaków i gąsek zielonych można wypatrywać do maksymalnie trzech dni po opadach. Kanie potrzebują już czterech dni, aby pojawić się ponad trawami. Kurki i Koźlarze zwykle każą czekać na siebie dłużej, bo nawet 5-6 dni.

Ale rekordzistami są te najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne dla polskich lasów. Mowa oczywiście o podgrzybkach, które rosną nawet tydzień i borowikach, które potrzebują do 10 dni.

To pokazuje, że las docenia starania cierpliwych. Jednak również ci, którzy oczekują natychmiastowej gratyfikacji, mogą liczyć na nagrodę, choć nieco mniej hojną.

Kiedy najlepiej wybrać się do lasu?

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo zbiorów, najlepiej udać się do lasu trzy dni po deszczu. Warto przy tym pamiętać, że nocne chłody i wilgotna ściółka sprzyjają szczególnie intensywnemu wzrostowi. Takie warunki panują właśnie teraz.

Jak przechowywać świeże grzyby zebrane po deszczu?

Świeżo zebrane grzyby są bardzo delikatne. Zwłaszcza po opadach. Wilgoć sprawia, że szybko się psują i tracą jędrność. Dlatego najlepiej przetworzyć je w ciągu doby.

Jeśli nie ma czasu, aby zająć się ich przetwarzaniem od razu po powrocie z lasu - warto schować je w lodówce. Dlaczego? W cieple grzyby mogą zostać zaatakowane przez larwy owadów. Jeśli jeden okaz jest robaczywy, w krótkim czasie mogą zepsuć się wszystkie.

