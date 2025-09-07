Polacy od lat chętnie korzystają z pobytów w sanatoriach i uzdrowiskach. Dla wielu osób, zwłaszcza seniorów, to nie tylko okazja do zadbania o zdrowie, ale także sposób na poznanie urokliwych zakątków kraju. Z takiej formy wypoczynku można korzystać przez cały rok, a jesienią wiele uzdrowisk nabiera wyjątkowego charakteru.

Sanatoria w Polsce wciąż przyciągają wielu kuracjuszy. Według danych GUS w 2024 roku przyjęto ponad 884 tysiące osób, z czego 58 proc. stanowili seniorzy. Nadchodząca jesień nie wpłynie raczej na mniejsze zainteresowanie tego typu wypoczynkiem i leczeniem.

Naturalne inhalacje. Kołobrzeg w tym bryluje

Dobrym miejscem na rekonwalescencję okaże się Kołobrzeg. Jest to największe uzdrowisko w Polsce, które o tej porze roku zdobywa punkty za powietrze. Specyficzny mikroklimat, wynikający z położenia nad morzem, sprawia, że w mieście pojawia się aerozol morski, a więc unoszące się mikrocząsteczki m.in. soli i jodu.

Dzieje się tak szczególnie w wietrzne dni, co skutkuje łagodzeniem stanów zapalnych dróg oddechowych. Spacery po plaży w warunkach naturalnej inhalacji mogą być bardzo korzystne. Przy okazji w tamtejszych placówkach nie brak usług hydro- i fizykoterapeutycznych oraz szansy skorzystania z solanek. Docenią to np. cierpiący na astmę albo alergię oddechową.

Tężnie, inhalacje i lecznicze spacery w Ciechocinku

Sól odgrywa ogromną rolę w Ciechocinku, który jest znany w całej Polsce dzięki swoim tężniom. W ich pobliżu można oddychać powietrzem wzbogaconym o brom i jod, co ma korzystny wpływ na zdrowie.

Warto wybrać się tam na dłuższy spacer, który wspiera regenerację organizmu. W specjalistycznych ośrodkach dostępne są również lecznicze kąpiele siarkowe i inhalacje. To właśnie dzięki tym atutom Ciechocinek przyciąga osoby z chorobami układu oddechowego oraz schorzeniami narządów ruchu.

Szczawnica: ruch, kuracja i czyste powietrze

W Szczawnicy specyficzny klimat Pienin łączy się z dostępem do źródeł wód mineralnych. Jesienią, oprócz kuracji, miejscowość oferuje aktywnym seniorom spacery wzdłuż potoku Grajcarek i po Parku Zdrojowym, które doskonale sprzyjają łagodnej ruchoterapii.

To także dobre miejsce dla osób z problemami oddechowymi oraz dla tych, którzy korzystają z krenoterapii wspomagającej układ pokarmowy.

Ulga dla stawów? Warto wybrać Świeradów-Zdrój

Radon i borowina, wykorzystywane w Świeradowie-Zdroju, doskonale wspomagają narządy ruchu. Walory tego uzdrowiska są znane już od XVIII wieku. Kąpiele i inhalacje mają działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, co szczególnie doceniają osoby cierpiące na choroby reumatyczne, zwyrodnienia stawów czy bóle kręgosłupa.

Dodatkowo wilgotny mikroklimat Gór Izerskich oraz czyste powietrze wzbogacone olejkami eterycznymi z drzew iglastych przynoszą ulgę podczas pobytu.

Nałęczów. Wsparcie dla serca i układu krążenia

Nałęczów natomiast od lat cieszy się uznaniem osób zmagających się z problemami sercowymi. To uzdrowisko w województwie lubelskim słynie z łagodnego, nizinnego klimatu, który sprzyja obniżaniu ciśnienia tętniczego. Dzięki jonizacji powietrza zmniejszają się dolegliwości związane z układem krwionośnym.

Park Zdrojowy w Nałęczowie jest doskonałym miejscem do spokojnej aktywności, na przykład marszów, a miejscowe wody wyróżniają się obecnością żelaza i wapnia. Renoma tego uzdrowiska, budowana od XIX wieku, przyciąga zarówno pacjentów, jak i specjalistów w dziedzinie kardiologii.

