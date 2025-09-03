Sezon grzybowy w Polsce dla wielu osób oznacza znacznie więcej niż tylko spacer po lesie. To czas aktywnego wypoczynku oraz okazja, by wrócić do domu z koszem pełnym darów natury. Mimo że większość grzybiarzy doskonale zna swoje ulubione gatunki, od lat nie ustaje dyskusja, jak prawidłowo zbierać grzyby.

Jedni są przekonani, że trzeba je wycinać nożykiem tuż przy ziemi, inni natomiast twierdzą, że lepszą metodą jest ich delikatne wykręcanie. Co na ten temat mówią naukowcy i leśnicy?

Wycinanie czy wykręcanie. Odwieczny dylemat grzybiarzy

Przez wiele lat można było usłyszeć sprzeczne opinie. Zwolennicy nożyka argumentowali, że wycinanie chroni grzybnię przed uszkodzeniem. Inni z kolei twierdzili, że wykręcanie pozwala usunąć cały trzon, dzięki czemu do koszyka nie trafia zabrudzona ziemią podstawa.

Leśnicy i mykolodzy podkreślają, że grzybnia znajduje się pod ziemią i jej struktura jest na tyle rozbudowana, że nie da się jej zniszczyć jednym ruchem. Jak podkreśla Tomasz Gierlik, podleśniczy z Leśnictwa Stary Dwór, nie ma większego znaczenia czy grzyb zostanie wycięty nożykiem, czy wykręcony ręką. Obie techniki są bezpieczne dla grzybni, o ile ta pozostaje nienaruszona pod ziemią. Najważniejsze jest, aby nie uszkadzać podłoża i zostawić grzybnię w jej naturalnym środowisku, tak aby mogła dalej owocować.

Zabezpieczenie miejsca i transport zebranych grzybów

Po zebraniu owocnika miejsce należy delikatnie przysypać liśćmi lub mchem i lekko docisnąć, ponieważ to ogranicza wysychanie podłoża oraz chroni grzybnię przed uszkodzeniem.

ZOBACZ: Znalazłeś robaczywe grzyby? Nie wyrzucaj ich, zanim tego nie przeczytasz

Grzyby najlepiej układać w koszyku kapeluszami do dołu, w jednej warstwie lub przekładane gałązkami, aby uniknąć zgniecenia. Wiklinowy kosz zapewnia dostęp powietrza i zapobiega zaparzaniu, w przeciwieństwie do plastikowych reklamówek, w których grzyby szybko się psują.

Wstępne oczyszczanie warto przeprowadzić już w lesie, przy pomocy nożyka lub pędzelka, aby nie wnosić zanieczyszczeń do domu.

Zasady odpowiedzialnego grzybobrania

Grzybobranie to nie tylko przyjemność, ale też odpowiedzialność. Obowiązuje kilka zasad, o których każdy grzybiarz powinien pamiętać. Przede wszystkim należy wybierać tylko te okazy, co do których nie ma wątpliwości. Pomyłka może kosztować nie tylko zdrowie, ale też życie.

W lesie pod żadnym pozorem nie wolno niszczyć młodych drzewek ani runa leśnego. To szczególnie ważne, bo grzyby są częścią większego ekosystemu, w którym każde uszkodzenie ma swoje konsekwencje.

Nie wszystkie miejsca są też ogólnodostępne, na terenach chronionych zbieranie grzybów bywa zakazane.

ZOBACZ: Najbardziej trujące grzyby w Polsce. Lepiej omijać je z daleka

Jeśli napotkane grzyby są stare, robaczywe lub nadgryzione przez zwierzęta, należy pozostawić je na miejscu. Stanowią pożywienie dla leśnych organizmów i wspierają naturalny proces rozsiewania zarodników.

Dobrze też dbać o ciszę. Las to dom wielu gatunków ptaków i zwierząt, które bardzo łatwo spłoszyć.

red. / polsatnews.pl