Zapach cynamonu w kuchni, to niewątpliwy znak, że zbliża się Boże Narodzenie. Tymczasem okazuje się, że po tę przyprawę warto sięgać nie tylko od święta. Ma korzystny wpływ na glikemię i ciśnienie krwi. Coraz więcej badań potwierdza, że już niewielka ilość cynamonu może wspierać organizm w regulowaniu procesów w nim zachodzących.

Cynamon, który na dobre rozgościł się w kuchni polskiej, ma długą tradycję w medycynie naturalnej. Wyróżnia się dwa główne jego rodzaje: cynamon cejloński, zwany "prawdziwym", oraz cassia - tańszy i częściej dostępny w sklepach. Oba mają podobne działanie prozdrowotne, choć różnią się zawartością prozdrowotnych substancji, m.in. kumaryny.

Cukier pod kontrolą, dzięki cynamonowi

Jednym z najlepiej udokumentowanych efektów działania cynamonu jest jego wpływ na glikemię, czyli poziom glukozy we krwi. Badania opublikowane już w 2010 roku w artykule "Cinnamon: Potential Role in the Prevention of Insulin Resistance, Metabolic Syndrome, and Type 2 Diabetes" na łamach "Journal of Diabetes Science and Technology" potwierdziły, że składniki cynamonu wywierają korzystny wpływ na wszystkie istotne czynniki związane z zespołem metabolicznym, w tym wrażliwość na insulinę, glukozę.

Z kolei analizy naukowców z Western University of Health Sciences i University of Connecticut opublikowane w "Annals of Family Medicine" w 2013 roku wykazały, że dawki cynamonu od 120 mg/d do 6 g/d przyjmowane przez 4 - 8 tygodni obniżają stężenie glukozy w osoczu na czczo.

Wpływ cynamonu na ciśnienie krwi

Korzyścią z regularnego sięgania po cynamon jest działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. Potwierdziły to badania z 2020 roku opublikowane w czasopiśmie "Clinical Nutrition ESPEN", w których wzięło udział 641 osób. Okazało się, że suplementacja cynamonem nieznacznie obniża zarówno ciśnienie skurczowe, jak i rozkurczowe przy stosowaniu dawek powyżej 2 g na dzień przez co najmniej osiem tygodni.

Mechanizm tego działania nie jest jeszcze w pełni wyjaśniony. Prawdopodobnie jednak cynamon poprawia elastyczność naczyń krwionośnych oraz działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, co wspiera prawidłową pracę układu krążenia.

Jak stosować cynamon?

Jak podaje portal Tasting Table, bezpieczna, korzystna dla zdrowia ilość cynamonu nie powinna przekraczać jednej płaskiej łyżeczki dziennie. Ważne, aby nie przekraczać dopuszczalnej dawki dobowej, ponieważ kumaryna obecna w cynamonie w nadmiarze może obciążać wątrobę.

Co ciekawe, cynamon można dodawać praktycznie do wszystkiego - owsianki, koktajlu, kawy czy ryżu z jabłkami. To prosty sposób, by wzbogacić dietę o przyprawę, która poprawia jej smak, a przy okazji (a może przede wszystkim) wspiera zdrowie.

red. / polsatnews.pl