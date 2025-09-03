Kawa to codzienny rytuał milionów Polaków. Wedle danych zawartych w raporcie INSE Rese­arch "Rynek kawy" z 2020 roku, ponad 80 proc. z nich pije kawę regularnie, a aż 60 proc. codziennie. Do tej pory napój ten kojarzył się głównie z pobudzeniem, ale najnowsze badania sugerują, że kofeina z kawy może wpływać na komórki nowotworowe.

Badania polskich naukowców z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pokazują w warunkach laboratoryjnych, że kofeina modyfikuje procesy zachodzące w komórkach raka. Wnioski te otwierają zupełnie nowy rozdział w dyskusji o zdrowotnym znaczeniu kawy.

Polskie badania nad wpływem kofeiny na nowotwory

Zespół badaczy z wrocławskiego uniwersytetu przeprowadził serię analiz. Stwierdzili, że kofeina:

zakłóca naprawę uszkodzonego DNA w komórkach rakowych

zwiększa wrażliwość nowotworów na chemioterapię i radioterapię

wspomaga działanie leków przeciwnowotworowych, w tym cisplatyny, doksorubicyny i oksaliplatyny

wpływa na mikrośrodowisko guza , osłabiając działanie adenozyny, która zwykle zmniejsza aktywność układu odpornościowego

Warto też dodać, że choć duże dawki omawianej substancji mają działanie prooksydacyjne, a więc wywołują niekorzystny dla zdrowych komórek proces, to dla komórek nowotworowych jest on zabójczy.

ZOBACZ: Gdzie wyrzucać fusy lub opakowanie po maśle? Wiele osób robi to źle

Wszystkie powyższe efekty zaobserwowano w badaniach laboratoryjnych. Przy zastosowaniu wysokich stężeń (100-500 µM). Za wcześnie jeszcze, aby wyniki móc odnieść do ludzi, ponieważ, jak tłumaczy dr Nina Rembiałkowska, poranne wypicie kawy dostarcza około 10 µM po 200 mg kofeiny.

Niemniej, wnioski przedstawione w artykule "Caffeine as a Modulator in Oncology: Mechanisms of Action and Potential for Adjuvant Therapy" autorstwa Niny Rembiałkowskiej, Aliny Demiy, Alicji Dąbrowskej, Jakuba Mastalerza i Wojciecha Szlasy obrazują, że tylko u 14 proc. myszy leczonych kofeiną rozwinęły się guzy w porównaniu z 53 proc. myszy kontrolnych. To ważny sygnał, że popularny napój może odegrać rolę we wsparciu terapii onkologicznych.

Ograniczenia i potrzeba dalszych badań

Dr Rembiałkowska, kierująca badaniami przeglądowymi, zauważa, że działanie kofeiny jest skrajnie różne zależnie od dawki. Jeśli są bardzo niskie - wykazują działanie ochronne. Jeśli natomiast bardzo wysokie - uruchamiają prooksydację, która jest szkodliwa dla komórek rakowych. Dodaje też, że na oddziaływanie kawy na organizm wpływa genetyka (warianty genów CYP1A2 i ADORA2A).

ZOBACZ: Prosty sposób, aby wydłużyć życie. Szczególnie skuteczny u seniorów

U osób ze spowolnionym metabolizmem związek utrzymuje się dłużej w krwiobiegu i może w efekcie mieć korzystniejsze działanie antynowotworowe.

Obecny etap badań nie pozwala traktować kawy jako leku na raka. Większość wyników pochodzi z analiz laboratoryjnych. Wciąż brakuje dużych, dobrze zaprojektowanych badań klinicznych na ludziach, które jednoznacznie potwierdziłyby korzyści zdrowotne.

red. / polsatnews.pl