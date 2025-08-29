Segregacja odpadów w teorii wydaje się prosta, ale w praktyce często sprawia trudności. Problemem bywają pozornie banalne rzeczy, takie jak zużyte torebki po herbacie, opakowania po maśle czy tubki po paście do zębów. Wiele osób nie wie też, co zrobić z fusami po kawie albo kapsułkami z ekspresu. W efekcie takie odpady trafiają do przypadkowego kosza.

Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest ich niejednolity skład. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak papier czy plastik, a w rzeczywistości łączą kilka różnych materiałów. Właśnie dlatego trafiają często do niewłaściwego kosza. Prawidłowa segregacja pozwala ograniczyć ilość odpadów zmieszanych i sprawia, że więcej śmieci może zostać ponownie wykorzystanych.

Fusy z kawy i herbaty. Co z nimi zrobić?

Resztki po zaparzonej kawie czy herbacie nie powinny trafiać do kosza na odpady zmieszane. To typowy bioodpad, który najlepiej wyrzucać do brązowego pojemnika. Zawierają naturalne składniki, które szybko się rozkładają i mogą wrócić do środowiska jako kompost.



Wyrzucanie fusów do właściwego pojemnika zmniejsza ilość śmieci zmieszanych, a przy okazji wspiera bardziej przyjazne środowisku rozwiązania.

Dobra wiadomość, wcale nie trzeba ich od razu wyrzucać. Fusy sprawdzają się jako naturalny nawóz do kwiatów doniczkowych, bo wzbogacają glebę w azot, mogą też być dodatkiem do domowego kompostownika. Wiele osób wykorzystuje je nawet w kosmetyce, jako składnik peelingów czy maseczek.

Torebki po herbacie. Dlaczego to nie zawsze bioodpad?

Wcześniej wspomniano o fusach z herbaty i kawy, a co z samymi torebkami? Na pierwszy rzut oka wyglądają jak papier, więc intuicyjnie trafiają do brązowego pojemnika. To błąd.



W praktyce większość torebek herbacianych zawiera domieszki włókien syntetycznych albo metalowe zszywki, co uniemożliwia ich rozkład w naturalnych warunkach. Dlatego zużyte torebki należy wyrzucać do odpadów zmieszanych.

Nawet produkty oznaczone jako "biodegradowalne" często rozkładają się tylko w warunkach przemysłowych, których nie zapewni domowy kompostownik. Wyjątkiem mogą być torebki wykonane w całości z naturalnych włókien, ale wcześniej trzeba oderwać sznureczki i usunąć zszywki. W praktyce oznacza to, że zdecydowana większość torebek po herbacie powinna trafić do czarnego kosza.

Opakowanie po maśle. Papier, plastik czy zmieszane?

Na pierwszy rzut oka sreberko po maśle wygląda jak papier, ale w rzeczywistości jest to laminat, czyli połączenie papieru i aluminium. Taki materiał nie rozkłada się naturalnie i nie nadaje się do pojemnika na bioodpady. Zużyte opakowanie po maśle powinno trafić do kosza na odpady zmieszane, czyli czarnego pojemnika.

Niektórzy producenci wprowadzają już alternatywy w postaci opakowań w całości papierowych, które można wyrzucić do niebieskiego pojemnika, jednak wciąż są one rzadkością w Polsce.

Kapsułki po kawie. Jak je segregować?

Najwięcej wątpliwości budzą kapsułki do ekspresów. Wykonane są najczęściej z plastiku lub aluminium, a w środku pozostają resztki kawy. Dopiero po ich opróżnieniu można wrzucić opakowanie do żółtego pojemnika. W przeciwnym razie kapsułka ląduje w odpadach zmieszanych i rozkłada się przez dziesiątki lat.

red. / polsatnews.pl