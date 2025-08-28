O konieczności codziennej higieny jamy ustnej nie należy chyba nikogo przekonywać. Specjaliści od dekad dwoją się i troją, by oferowane w tym celu produkty zapewniały zdrowe i białe zęby. Nie jest to łatwe zadanie, bo to obszar ciała narażony na wiele dolegliwości. Badania wskazują, że ogromny potencjał wydają się mieć pasty oparte na jednym z budulców ludzkiego włosa.

Problemy z uzębieniem to ogromne wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Według Światowej Organizacji Zdrowia z chorobami jamy ustnej zmaga się nawet 3,5 miliarda osób na świecie. W ich profilaktyce mogą pomóc produkty wykorzystujące keratynę, czyli białko budujące m.in. włosy i paznokcie, nadające im odporność na uszkodzenia.

To białko jest w ludzkich włosach. Może uratować zęby

O tym, że zastosowanie keratyny może dać zaskakujący efekt, poinformowali naukowcy z brytyjskiego King's College London. Wyizolowali oni białko z owczej wełny i sprawdzili jego działanie w kontakcie z syntetyczną śliną.

Okazało się, że w takim środowisku (mającym odwzorowywać ludzką jamę ustną), keratyna tworzyła swoiste "rusztowanie". Przyciągało ono jony wapnia i fosforany, co prowadziło do powstania powłoki przypominającej naturalne szkliwo. Warstwa ta pełniła podobne funkcje, m.in. wzmacniała powierzchnię zęba i uszczelniała kanaliki odpowiedzialne za jego nadwrażliwość.

To istotne, ponieważ jak podkreślają naukowcy z King's College London, brak właściwej higieny, nieodpowiednia dieta oraz proces starzenia się prowadzą do erozji szkliwa i rozwoju próchnicy. Skutkiem tego mogą być bóle zębów, a w konsekwencji ich utrata.

Tempo erozji udało się spowolnić dzięki wprowadzeniu fluoru do produktów higienicznych. Keratyna ma jednak zdolność do całkowitego zatrzymania tego procesu. "To stanowi znaczący krok naprzód w stomatologii regeneracyjnej" - podkreślono w komunikacie uczelni.

Pasta ze składnikiem z paznokci? Specjaliści nie kryją optymizmu

Zadowolenia z odkrycia nie kryją autorzy badań. Dr Sara Gamea podkreśla, że keratyna może być "rewolucyjną alternatywą" dla obecnych metod leczenia.

"Wkraczamy w ekscytującą erę, w której biotechnologia pozwala nie tylko leczyć objawy, ale i przywracać funkcje biologiczne przy wykorzystaniu własnych materiałów organizmu" - zauważa z kolei dr Sherif Elsharkawy. Dodaje, że niewykluczone, iż wkrótce "będziemy mogli wyhodować mocniejsze, zdrowsze uśmiechy", dzięki obcięciu włosów.

Nowe preparaty w ciągu kilku lat

Zdaniem ekspertów środki, które wzmocnią szkliwo przy użyciu opisywanego białka, mogą pojawić się w sklepach w ciągu 2-3 lat. Możliwe, że będą to pasty do zębów albo specjalne żele. Ich potencjał jest spory, tym bardziej że kłopoty z uzębieniem bywają jedynie wstępem do gorszych dolegliwości.

Jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia, schorzenia takie jak próchnica są niebezpieczne, ponieważ umożliwiają bakteriom przedostanie się z jamy ustnej do krwiobiegu. W konsekwencji, zagrożone mogą być wszystkie narządy, w tym serce. W połączeniu z chorobami przyzębia próchnica zwiększa ryzyko wystąpienia zawału oraz problemów z naczyniami krwionośnymi nawet o 70 proc.

