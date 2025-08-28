Kefir czy maślanka? Wygrany jest tylko jeden

Kefir i maślanka od dawna cieszą się popularnością w Polsce, zwłaszcza latem, gdy świetnie gaszą pragnienie. Choć mają wspólne cechy, różnią się pod względem wartości odżywczych i smaku, dlatego wiele osób ma swojego faworyta.

Oba produkty należą do tradycyjnych napojów mlecznych, które powstają w wyniku fermentacji. Dzięki obecności bakterii kwasu mlekowego są łatwiej trawione niż mleko i dostarczają cennych probiotyków wspierających mikroflorę jelitową. Wyróżniają się także niską kalorycznością i obecnością witamin z grupy B.

Wartości odżywcze i smakowe różnice

Pod względem zawartości składników odżywczych kefir i maślanka mają wiele wspólnego, ale to kefir zwykle wypada korzystniej. Powstaje on z udziałem tzw. ziaren kefirowych, czyli symbiotycznej kultury bakterii i drożdży, dzięki czemu dostarcza bogatej mikroflory wspierającej jelita. Zawiera także witaminy z grupy B (w tym B1 i B12), witaminę D oraz K2, a dodatkowo peptydy, które mogą wspierać układ sercowo-naczyniowy.



Maślanka ma mniej zróżnicowane kultury bakterii i dostarcza głównie witamin A i E, ale ilość białka w obu napojach pozostaje zbliżona.

Dla wielu osób kluczowe znaczenie ma tolerancja laktozy. Choć i kefir, i maślanka zawierają jej mniej niż mleko, to kefir przeważnie okazuje się łatwiejszy do strawienia, dlatego częściej poleca się go osobom z jej nietolerancją.



Różnice widać też w smaku i konsystencji. Maślanka, delikatniejsza i mniej kwaśna, lepiej gasi pragnienie i bywa częściej akceptowana przez dzieci. Kefir ma natomiast intensywniejszy, lekko musujący posmak.

Kalorie. Który napój wypada lepiej?

Przy wyborze między kefirem a maślanką warto zwrócić uwagę także na ich kaloryczność. Szklanka kefiru to średnio 130-150 kcal, co oznacza, że jest nieco bardziej tłusty i sycący. Maślanka ma zwykle o kilkadziesiąt kalorii mniej ok. 118 kcal, dlatego częściej sięgają po nią osoby na redukcji wagi lub dbające o niskokaloryczne posiłki.

Różnica nie jest jednak duża, dlatego oba produkty bez trudu można włączyć do zbilansowanej diety.

Kefir kontra maślanka. Który produkt wygrywa?

Porównanie właściwości obu napojów pokazuje, że większe korzyści zdrowotne daje kefir. Maślanka pozostaje wartościowym elementem diety, jednak nie dorównuje swojemu konkurentowi pod względem wpływu na organizm. Regularne picie kefiru sprzyja pracy jelit, wspiera odporność i ma bardziej kompleksowe działanie prozdrowotne.



Wnioski te potwierdzają badania naukowe. W "Nutrition Research Reviews", czasopiśmie wydawanym przez Cambridge University, opisano liczne właściwości kefiru, wśród których wymienia się m.in. poprawę trawienia, regulację poziomu glukozy, działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, a także wspomaganie procesów gojenia.

Nie oznacza to jednak, że maślanka traci na znaczeniu. Mimo mniejszej różnorodności składników wciąż stanowi wartościowy nabiał i może być dobrym uzupełnieniem codziennej diety.



Warto też pamiętać, że kefir i maślanka nie są jedynymi napojami fermentowanymi. W wielu krajach popularnością cieszy się ayran, czyli mieszanka jogurtu, wody i soli. Ten orzeźwiający napój pełni podobną funkcję, wspiera trawienie i od wieków serwowany jest jako naturalny sposób na ugaszenie pragnienia.

