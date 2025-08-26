Eksperci nie mają złudzeń. To najszybciej rozprzestrzeniające się choroby na świecie

Pandemia koronawirusa pokazała, że choroby zakaźne wciąż stanowią realne zagrożenie. Problem nie dotyczy wyłącznie COVID-19. Wśród najbardziej zaraźliwych schorzeń znajdują się także te, które przez lata uznawano za niemal wyeliminowane. Najskuteczniejsze formy przeciwdziałania tym dolegliwościom od lat pozostają podobne.

W przypadku chorób zakaźnych mówi się o współczynniku reprodukcji (R0 - red.), oznaczającym średnią liczbę zarażonych przez nosiciela. Gdy wskaźnik ten jest wyższy niż jeden, ognisko zachorowań rośnie, gdy spada poniżej tego poziomu, gaśnie.

Stanowi to miarę zaraźliwości (choć nie ciężkości przebiegu choroby), która dla niektórych przypadłości jest naprawdę wysoka.

Odra ciągłym zagrożeniem. Z jednego przypadku - kilkaset

Jednym z przykładów jest odra. Jak podkreśla Dan Baumgardt z Uniwersytetu w Bristolu na portalu The Conversation, jej współczynnik R0 może sięgać nawet 18. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch cykli transmisji z jednego przypadku może rozwinąć się ponad 300 zakażeń, a dokładnie 342.

Odra przenosi się poprzez drobne cząsteczki w powietrzu. Wśród jej objawów są m.in. gorączka, kaszel i wysypka.

Niewiele mniejszy wskaźnik R0 (12-17) ma krztusiec. Wywołująca go bakteria znajduje idealne warunki np. w szkołach i żłobkach. Objawia się przewlekłym kaszlem, co jest szczególnie groźne dla niemowląt, ponieważ powoduje bezdechy.

ZOBACZ: Naukowcy określili ostatni moment, by zadbać o kondycję mózgu. Później jest za późno

Chociaż dostępna jest szczepionka przeciw krztuścowi, nabyta odporność z czasem słabnie, co sprzyja ponownemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Polskie dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego mówią o ponad 32 tys. przypadków w 2024 r., co stanowi prawie 35-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2023, gdy odnotowano 922 zachorowania.

Ospa wietrzna. Powszechna, ale nie zawsze łagodna

10-12 to z kolei współczynnik ospy wietrznej, również często mającej ogniska w placówkach opieki nad dziećmi. Choć zazwyczaj ma łagodny przebieg, to u noworodków, matek w ciąży i pacjentów z niską odpornością grozi poważnymi konsekwencjami.

Cechuje się swędzącą wysypką i gorączką.

Pomimo zakończenia pandemii COVID-19 wciąż cechuje się wysoką zaraźliwością. Najłatwiej szerzy się w pomieszczeniach o słabej wentylacji i dużym zagęszczeniu osób. Typowe objawy to dolegliwości grypopodobne, utrata węchu i smaku oraz duszności.

ZOBACZ: Nowe świadczenie z ZUS. Seniorzy otrzymają nawet 6000 zł od państwa

Przebycie tych infekcji często kończy się pełnym wyzdrowieniem, ale powikłania nie należą do rzadkości. Mogą to być m.in. zapalenie płuc lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zdarzają się również przypadki śmiertelne.

Jak walczyć z zakaźnymi schorzeniami?

Dwie strategie mają największą skuteczność. Pierwsza to szczepienia, które chronią pacjenta i ograniczają w populacji liczbę osób podatnych na zakażenie.

Równie ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny: mycie rąk, pozostawanie w domu po wystąpieniu objawów czy zakładanie maseczki w miejscach, gdzie mogą przebywać potencjalni nosiciele.

red. / polsatnews.pl