Główny Inspektorat Sanitarny co pewien czas wydaje ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości związanych z dostępną w sklepach żywnością. Nie należy ich bagatelizować, bo konsekwencją nieuważnego zakupu może być utrata zdrowia i groźne powikłania.

W sierpniu nie zabrakło zawiadomień GIS w sprawie niebezpiecznych produktów spożywczych. Jedno z nich związane jest z wodą, w której odnaleziono szkło.

Szkło w butelce. Służby biją na alarm

Problem dotyczy "Krystynki", gazowanej wody mineralnej, sprzedawanej w butelce o pojemności 330 mililitrów. Producentem napoju jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Nieprawidłowości wykryto w dwóch partiach:

ES142 (data minimalnej trwałości: 22 maja 2026),

ES153 (data minimalnej trwałości: 2 czerwca 2026).

Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego, uchybienia odnaleziono w wyniku skarg konsumentów i weryfikacji urzędowej w zakładzie wytwarzającym problematyczny towar. Z uwagi na możliwość połknięcia fragmentów szkła, poinstruowano, że nie należy spożywać wskazanych serii produktów.

Uzdrowisko Ciechocinek przekazało już kontrahentom informację o sytuacji. Niebezpieczne egzemplarze butelek wody "Krystynka" są wycofywane z obrotu pod nadzorem inspekcji sanitarnej.

Kolejne niebezpieczne znalezisko w żywności

To nie jedyny w ostatnich tygodniach alert związany z felerną żywnością. Zagrożenie stanowi też pyłek kwiatowy Zdrowe Pola z firmy Joyfood. Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wykazali, że w partiach 02.2027 1/27.03.25-4-094 i 02.2027 1/27.03.25-6-094 doszło do przekroczenia dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych - podał GIS. Również w tym przypadku produkt został wycofany ze sprzedaży.

Kłopot dotyczy też innego pyłku kwiatowego, wytwarzanego przez Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik. I tam stężenie alkaloidów pirolizydynowych okazało się za duże. Sprawę wyjaśniają służby, a partia 1/1 z datą minimalnej trwałości 13 grudnia 2026 jest usuwana ze sklepów.

Azjatyckie przyprawy szkodliwe dla zdrowia

Alergików zainteresuje z kolei ostrzeżenie dotyczące wyrobów eksportowanych do Europy przez przedsiębiorstwo Thy Long Production Trading, a sprowadzanych przez holenderskie Beagley Cooperman NL Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV.

Ostrzeżenie dotyczy przypraw i kostek bulionowych do zup (75 g), m.in. pho (wegańska i z kurczakiem), tajska, bun bo hue, hu tieu i krabowa.

W przypadku wszystkich serii odnotowano obecność niedeklarowanych alergenów. W efekcie konsumpcja może zakończyć się groźną reakcją organizmu. Inspektorat zaleca, aby osoby uczulone na białka soi, skorupiaki i ryby nie spożywały wyżej wymienionych produktów.

W sierpniu informowano również o wykryciu salmonelli w wytwarzanych przez Invest Michel jajach z chowu na wolnym wybiegu (klasa wagowa M, klasa świeżości A). Chodzi o partię, której minimalna trwałość wygasała 12 sierpnia 2025, z kodem na skorupce 1PL30031310. Osoby, które mogły dany produkt i zauważyły objawy zatrucia, powinny zgłosić się do lekarza.

