Który moment jest kluczowy dla określenia możliwości poznawczych seniorów? Badania wskazują, że to w średnim wieku zachodzą w organizmie procesy, które mają wpływ na dalsze zdrowie i funkcjonowanie mózgu. Daje to szansę na interwencję w odpowiednim momencie, aby zapobiec zaburzeniom neurodegeneracyjnym.

Specjaliści z irlandzkiego Uniwersytetu w Cork przekonują na łamach "Trends in Neurosciences", że okres między 40. a 65. rokiem życia jest wciąż niedostatecznie zbadany.

To właśnie wtedy w mózgu zachodzą zmiany strukturalne, molekularne i komórkowe, które mogą w przyszłości prowadzić do rozwoju demencji. Naukowcy ustalili, że w czwartej i piątej dekadzie życia mózg działa z "optymalną wydajnością, segregacją systemu i modułowością", ale następnie w przyspieszonym tempie traci te zdolności.

Funkcje poznawcze w jesieni życia. Zaskakujące wnioski specjalistów

Badacze przeanalizowali zarówno dane dotyczące ludzi, jak i badania na zwierzętach. Ustalili, że w średnim wieku dochodzi do kurczenia się hipokampa, czyli obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć i zdolności poznawcze. Ponadto osłabia się łączność między różnymi jego częściami.

Na tym etapie życia następują również zmiany w ekspresji genów. Obejmują one cały organizm, jednak w mózgu dotyczą głównie fragmentów DNA odpowiedzialnych za komunikację neuronów i reakcje odpornościowe. Zauważono również, że procesy zwiastujące zaburzenia neurodegeneracyjne mogą zachodzić także w innych układach organizmu.

Autorzy badania w oświadczeniu przesłanym do "Newsweeka" podkreślili, że wiele zmian powiązanych z demencją i chorobą Alzheimera pojawia się właśnie w średnim wieku. W tym okresie organizm staje się bardziej wrażliwy na czynniki środowiskowe oraz styl życia, co wiąże się m.in. z przybieraniem na wadze, nadciśnieniem, zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy.

Zdaniem naukowców osoby w wieku 40-65 lat przechodzą większe zmiany, niż wcześniej sądzono, co najprawdopodobniej wpływa na funkcje poznawcze w późniejszym życiu.

"Okno na interwencje". Można ubiec ciężkie choroby neurodegeneracyjne?

Wnioski irlandzkich badaczy sugerują, że konieczna jest zmiana podejścia do badań nad starzeniem się mózgu. Obecnie analizy skupiają się głównie na osobach starszych, podczas gdy interwencje na tym etapie mogą już nie przynosić pożądanych efektów.

Tymczasem zidentyfikowanie w średnim wieku procesów prowadzących do negatywnych zmian może pozwolić na ich zahamowanie.

"W średnim wieku okno na interwencję jest wciąż otwarte" – podkreślają naukowcy.

W artykule w "Trends in Neurosciences" przytoczono również dowody na to, że regularna aktywność fizyczna może mieć korzystny wpływ na zdrowie mózgu. Dalsze badania w tym kierunku mogą przyczynić się do opracowania skutecznych terapii, które spowolnią procesy starzenia się układu nerwowego.

