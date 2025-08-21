Koszty utrzymania domu z roku na rok rosną, a wyzwaniem dla wielu osób, szczególnie seniorów, pozostaje opłacenie rachunków za energię i ogrzewanie. Dlatego coraz częściej pojawią się programy mające na celu złagodzenie skutków podwyżek.

Jednym z takich rozwiązań jest nowe świadczenie przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które ma zapewnić dodatkowe środki finansowe najbardziej potrzebującym seniorom.

Do kogo jest skierowany bon energetyczne i jakie są jego kryteria?

Bon energetyczny to swoista tarcza przed skutkami rosnących cen energii. Przewidziany jest dla:

kobiet, które ukończyły 60. rok życia

mężczyzn po 65. roku życia

osób z najniższymi dochodami (dochód brutto na osobę maksymalnie 2525 zł)

gospodarstw z indywidualnym ogrzewaniem opartym na paliwach kopalnych (węgiel, olej opałowy)

Świadczenie ma być realizowane przez ZUS w formie kwartalnych przelewów po ok. 300 zł. To maksymalnie 1200 zł rocznie, co przez pięć lat daje 6000 zł realnego wsparcia.

Początkowe plany zakładały start programu już w 2025 r., jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało, że nabór ruszy dopiero w 2027 r. W 2025 r. do wypłat mogą kwalifikować się wyłącznie seniorzy, których wnioski z wcześniejszych edycji świadczenia (2024 r.) wciąż pozostają w procedurze rozliczeniowej.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać w placówkach ZUS, a także drogą elektroniczną, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub za pośrednictwem profilu zaufanego. Seniorzy, którzy nie korzystają z internetu, nadal będą mieli możliwość złożenia dokumentów w tradycyjnej formie papierowej.

O przyznaniu świadczenia decyduje dochód gospodarstwa domowego oraz sposób ogrzewania. W przypadku małżeństw i osób mieszkających wspólnie kryterium to liczone jest na jednego członka rodziny.

Dlaczego wprowadzono świadczenie?

Resort klimatu i środowiska podkreśla, że bon energetyczny to odpowiedź na rosnące ceny prądu, gazu i opału. Według danych rządowych, w ostatnich latach koszty energii dla gospodarstw domowych wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent, co szczególnie mocno odczuły osoby o niskich dochodach.

Nowe świadczenie ma zmniejszyć skalę wykluczenia energetycznego i pomóc w utrzymaniu minimalnego komfortu życia, zwłaszcza zimą, gdy rachunki za ogrzewanie bywają najwyższe.

Ograniczenia wynikające z programu

Trzeba jednak podkreślić, że świadczenie nie obejmie wszystkich potrzebujących seniorów. Osoby mieszkające w blokach, gdzie ogrzewanie oparte jest na centralnych systemach, nie będą mogły skorzystać z bonu. Program został zaprojektowany przede wszystkim dla gospodarstw domowych samodzielnie ponoszących koszt zakupu opału i energii.

red. / polsatnews.pl