Regularne spacery to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, przynosząca liczne korzyści zdrowotne. Co więcej, nawet osoby z problemami ze strony stawów czy kręgosłupa mogą sobie pozwolić na tę formę aktywności. Badania naukowe potwierdzają, że codzienny godzinny spacer może znacząco poprawić zarówno kondycję fizyczną, jak i psychiczną.

Siedzimy coraz więcej: w pracy, w samochodzie, w środkach komunikacji miejskiej, przed telewizorem. Taki tryb życia bardzo niekorzystnie wpływa na organizm, a skutki często dostrzegamy dopiero po latach.

Codzienny spacer może stać się remedium na wiele problemów zdrowotnych. Nie wymaga specjalnego sprzętu, dużego nakładu czasu ani pieniędzy. Wystarczy godzina dziennie, by odczuć realne korzyści. Redukcja stresu, poprawa kondycji, czy lepsza praca serca - wszystkie te pozytywne rezultaty potwierdzają naukowcy.

Poprawa zdrowia sercowo-naczyniowego

Wpływ aktywności fizycznej na oczekiwaną długość życia zbadali naukowcy pod kierownictwem Veermana. Wyniki opublikowane w "British Journal of Sports Medicine" wskazują, że nawet umiarkowana aktywność fizyczna, taka jak codzienny spacer, może wydłużyć życie o kilka lat.

Ustalono bez cienia wątpliwości, że gdyby wszyscy byli tak samo aktywni jak 25 proc. populacji sportowców-amatorów, Amerykanie powyżej 40. roku życia mogliby żyć średnio o 5,3 roku dłużej. Badacze zwrócili także uwagę, że największy przyrost oczekiwanej długości życia na skutek godzinnych spacerów obserwuje się wśród tzw. kanapowiczów, którzy wcześniej unikali sportu.

Redukcja ryzyka depresji

Aktywność fizyczna, w tym codzienne spacery, odgrywa ważną rolę w profilaktyce zdrowia psychicznego. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Castilla-La Mancha w Hiszpanii, przytaczane przez magazyn "The Times", wykazały, że wykonywanie co najmniej 7 000 kroków dziennie może obniżyć ryzyko wystąpienia depresji nawet o 31 proc.

To niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, że depresja urosła do rangi choroby cywilizacyjnej, a obecnie zmaga się z nią coraz więcej osób, w tym także dzieci.

Wsparcie w utracie wagi i wzmocnieniu stawów

Spacerowanie to skuteczny sposób na spalanie kalorii i redukcję masy ciała. Według danych z serwisu Healthline regularne chodzenie, zwłaszcza w połączeniu z dietą o obniżonej kaloryczności, sprzyja utracie wagi.

Regularne spacery mogą również przyczynić się do wzmocnienia stawów i kości. Badania wskazują, że chodzenie zmniejsza ból związany z zapaleniem stawów oraz może zapobiegać jego rozwojowi. Spacerowanie chroni stawy, zwłaszcza kolana i biodra, poprzez ich nawilżenie i wzmocnienie mięśni je wspierających.

Jak tłumaczy dr Thomas Frieden, były dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dla Harvard Health Publishing, spacerowania to cudowny lek.

