Najwięksi szczęściarze i pechowcy w miłości. Astrologowie wskazują znaki zodiaku

Niektórzy w miłości trafiają od razu w dziesiątkę: spotykają właściwą osobę, a uczucie rozwija się jak w filmie. Inni zaś co chwilę wpadają w relacje, które kończą się rozczarowaniem. Astrologowie twierdzą, że układ planet może mieć wpływ na to, czy miłosne historie kończą się happy endem, czy raczej serią bolesnych lekcji.

Dwanaście znaków zodiaku dzieli się na cztery żywioły:

ogień: Baran, Lew, Strzelec

Baran, Lew, Strzelec ziemia: Byk, Panna, Koziorożec

Byk, Panna, Koziorożec powietrze: Bliźnięta, Waga, Wodnik

Bliźnięta, Waga, Wodnik woda: Rak, Skorpion, Ryby

Każdy znak wnosi inne podejście do miłości. Jedne znaki kochają spontanicznie i z pasją, inne ostrożnie budują więź krok po kroku. Który z nich można nazwać prawdziwym szczęściarzem, a który ma pod górkę w sprawach serca?

Najwięksi pechowcy w miłości

Ryby, Rak, Panna i Koziorożec to znaki, które w sprawach serca często muszą zmierzyć się z dodatkowymi trudnościami.

ZOBACZ: "Spadające gwiazdy" nad Polską. Kiedy będzie można obejrzeć deszcz meteorów?

U Ryb problemem bywa idealizowanie partnera. Zbyt szybko zakładają, że znalazły "tego jedynego", przez co łatwiej padają ofiarą rozczarowań. Rak z kolei potrafi długo pielęgnować w sobie przeszłe urazy, co utrudnia mu pełne otwarcie się na nowe uczucia.

Panna ma wysokie wymagania i niełatwo obdarza kogoś zaufaniem, przez co zdarza się, że odrzuca wartościowe osoby, zanim da im szansę. A Koziorożec? On natomiast często stawia pracę i obowiązki ponad życie uczuciowe, co z czasem może tworzyć dystans w relacjach.

Te znaki miewają tendencję do angażowania się w związki, które od początku są trudne, albo wchodzą w relacje z partnerami o zupełnie odmiennych priorytetach. Choć bywa, że kończy się to rozstaniem, każde doświadczenie staje się dla nich lekcją.

Oni mają miłosnego farta

Waga, Lew, Strzelec i Byk to znaki, którym zwykle łatwiej przychodzi budowanie udanych relacji.

Waga ma wrodzone wyczucie harmonii. Potrafi łagodzić konflikty i tworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia. Lew przyciąga swoją charyzmą i pewnością siebie, a w miłości lubi okazywać hojność, co sprawia, że partner czuje się wyjątkowy.

Strzelec wnosi do związku energię i optymizm, który podtrzymuje iskrę nawet po wielu latach. Byk natomiast jest lojalny, cierpliwy i konsekwentny w uczuciach, co buduje poczucie bezpieczeństwa w relacji.

ZOBACZ: Najgorszy napój podczas upałów. Zwiększa pragnienie, zamiast je gasić

Ich otwartość, umiejętność rozmowy i gotowość do kompromisu sprawiają, że nawet jeśli życie rzuci im wyzwania, potrafią znaleźć sposób na utrzymanie więzi.

Nie tylko miłość decyduje o szczęściu

Choć relacje uczuciowe potrafią nadać życiu blasku lub go przygasić, prawdziwe poczucie szczęścia składa się z wielu elementów. Dla jednych to udana kariera, dla innych zdrowie, pasje czy bliskie przyjaźnie. Czasem nawet osoby, którym w miłości bywa pod górkę, potrafią czuć się spełnione dzięki innym sferom życia.

Astrologia może wskazywać predyspozycje, ale to codzienne wybory, otwartość na nowe doświadczenia i umiejętność dostrzegania małych radości tworzą własną definicję szczęścia.

red. / polsatnews.pl