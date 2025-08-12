Skutki picia soku z buraka, jabłek i marchewki. Wystarczy szklanka dziennie

Świeżo wyciskane soki mogą dostarczać cennych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które wspierają serce, układ krążenia, odporność oraz ogólną kondycję organizmu. Niektóre z nich, jak sok z buraka, jabłka czy marchewki, mają udowodnione w badaniach działanie prozdrowotne.

Warto jednak pamiętać, że soki warzywno-owocowe są jedynie dodatkiem do diety i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. W przypadku przewlekłych chorób czy wątpliwości dotyczących wpływu na zdrowie, decyzję o wprowadzeniu ich do codziennego jadłospisu najlepiej skonsultować ze specjalistą.

Burak. Smaczne źródło witamin i minerałów

Buraki to niskokaloryczne warzywa, w 100 g zawierają średnio ok. 43 kcal, około 10 g węglowodanów, 2 g błonnika, 1,6 g białka i minimalne ilości tłuszczu. Są bogatym źródłem witamin: C, A, E oraz z grupy B, w tym kwasu foliowego, który wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek. Dostarczają także minerałów takich jak potas, magnez, żelazo i cynk.

Zawierają też betalainy. Są to naturalne barwniki o silnych właściwościach przeciwutleniających, które pomagają neutralizować wolne rodniki i wspierać procesy detoksykacji organizmu.

Sok nie tylko z samego buraka. Można dodać też jabłko

Nie trzeba ograniczać się do jedzenia czy picia czystego soku z buraka. Świetnym pomysłem jest połączenie go z jabłkiem, które nadaje napojowi łagodniejszy smak i wzbogaca go o dodatkowe składniki odżywcze. Jabłka są źródłem polifenoli, czyli związków pomagających neutralizować wolne rodniki, które mogą opóźniać procesy starzenia i wspierać układ odpornościowy. Obecna w nich witamina C dodatkowo wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Oprócz tego jabłka są niskokaloryczne. Szacuje się, że 100 g owocu dostarcza około 52 kcal, w tym około 14 g węglowodanów (głównie naturalnych cukrów) oraz 2-3 g błonnika wspierającego trawienie. Zawierają także potas, magnez, witaminy z grupy B oraz niewielkie ilości witaminy A.

A jak nie burak i jabłko, to sok z marchwi

Sok z marchwi to cenne źródło beta-karotenu, witaminy C i witamin z grupy B, które wspierają wzrok, kondycję skóry i odporność. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i przedwczesnym starzeniem.

Marchew dostarcza także żelaza, magnezu, fosforu i krzemu, ważnych dla zdrowia serca, kości i regeneracji. Jest przy tym niskokaloryczna:100 g marchwi zawiera blisko 41 kcal, 10 g węglowodanów, 2,8 g błonnika i niewielkie ilości tłuszczu. Dzięki temu sok z marchwi może być wartościowym uzupełnieniem codziennej diety bez nadmiernego obciążania bilansu kalorycznego.

Kto powinien zachować ostrożność?

Sok z buraka nie jest zalecany w dużych ilościach osobom z kamicą nerkową, ponieważ zawiera szczawiany sprzyjające tworzeniu się złogów. U chorych na dnę moczanową buraki mogą podnosić poziom kwasu moczowego, a przy schorzeniach trzustki czy zespole jelita drażliwego niektóre owoce, jak jabłka, mogą nasilać dolegliwości trawienne.

W przypadku soku z jabłek lub marchwi warto zwrócić uwagę na zawartość naturalnych cukrów. Osoby z cukrzycą i insulinoopornością powinny ograniczyć porcje lub rozcieńczać napój wodą. U niektórych osób o wrażliwym żołądku soki pity na pusty żołądek mogą powodować zgagę lub dyskomfort, dlatego w takich sytuacjach lepiej spożywać je po lekkim posiłku.

red. / polsatnews.pl