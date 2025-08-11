"Spadające gwiazdy" nad Polską. Kiedy będzie można obejrzeć deszcz meteorów?

Nadszedł czas na najpopularniejszy w roku deszcz meteorów. Już niedługo na nocnym niebie będziemy mogli podziwiać kulminację wyjątkowego zjawiska - meteorów z roju Perseidów. W całej Polsce szykują się liczne pikniki astronomiczne, gdzie miłośnicy kosmosu będą mogli razem oglądać tzw. "spadające gwiazdy".

Perseidy są uważane za najwspanialszy rój meteorów w roku. Dzięki szybkim i jasnym meteorom często pozostawiają za sobą długie smugi światła przelatując przez ziemską atmosferę. Jest to też jeden z najliczniejszych rojów meteorów, z liczbą od 50 do 100 widocznych na godzinę. Zjawisko występuje co roku w ciepłe letnie noce, co pozwala na ich komfortową obserwację bez zamartwiania się o temperaturę.

Perseidy 2025. Kiedy zobaczymy kulminację zjawiska?

Zjawisko widoczne jest na niebie od 17 lipca do 24 sierpnia, a jego kulminacja przypada na noc z 12 na 13 sierpnia na godzinę 22:00 czasu polskiego. To wtedy można zobaczyć najwięcej "spadających gwiazd".

Każdego roku Perseidy przyciąga pasjonatów astronomii z całej Polski. W tym roku jednak obserwacje maksimum tego zjawiska mogą być utrudnione przez światło Księżyca - z uwagi na oświetlenie jego tarczy na poziomie 84 proc. Widoczność meteorów może być przez to znacznie obniżona.

Perseidy 2025. Gdzie najlepiej podziwiać deszcz meteorów?

Najlepsze warunki do podziwiania "spadających gwiazd" znajdziemy z dala od miejskich świateł. W górach, na otwartych polach i wszędzie tam, gdzie jest najmniejsze zanieczyszczenie świetlne - to idealne miejsce do podziwiania deszczu meteorów.

Do obserwacji zjawiska nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu, kluczowe jest jednak bezchmurne niebo. Perseidy najlepiej obserwować w okolicy gwiazdozbioru Perseusza.

Skąd wzięły się meteory Perseidy?

Za powstanie tego zjawiska odpowiedzialna jest kometa 109P/Swift-Tuttle. Raz do roku Ziema wpada w w sam środek gęstego strumienia drobin pyłu i skał, które wyrzuca ta kometa. Drobiny po wejściu w ziemską atmosferę spalają się, co tworzy spektakularny efekt deszczu meteorów.

Jedno okrążenie Słońca zajmuje komecie Swift-Tuttle 133 lata. Jest to bardzo duża kometa: jej jądro ma średnicę 26 km, a to prawie dwa razy więcej niż obiekt, który prawdopodobnie doprowadził do wyginięcia dinozaurów.

Kometę odkryli w 1862 roku Lewis Swift i Horace Tuttle. Trzy lata później Giovanni Schiaparelli odkrył, że to właśnie ta kometa jest źródłem meteorów Perseidy.

lł/ar / NASA