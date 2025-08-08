Wystarczy jedna szklanka dziennie. Seniorzy zyskują energię i lepsze ciśnienie

Regularne picie świeżo wyciskanych soków może wspierać krążenie, wzmacniać odporność i łagodzić dolegliwości trawienne, zwłaszcza u osób starszych. Choć brzmi banalnie, codzienna dawka naturalnego napoju może mieć realny wpływ na samopoczucie.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że soki nie zastąpią profesjonalnej wizyty u specjalisty. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, to mogą być jedynie dodatkiem do diety. W przypadku przewlekłych chorób warto najpierw porozmawiać ze swoim lekarzem.

Sok z buraka i jabłka. Duet z potencjałem

Połączenie soku z buraka i jabłka to pyszny smakowy kompromis. Ten prosty napój może wspierać organizm na wielu poziomach: od układu krążenia, przez odporność, aż po trawienie. Wystarczy jedna szklanka dziennie przez kilka tygodni, aby zauważyć pierwsze efekty.

Badania przeprowadzone w Nutritional Interventions Laboratory przy Baker Heart & Diabetes Institute w Melbourne wykazały, że spożywanie soku z buraka może prowadzić do obniżenia ciśnienia skurczowego. Ustalono, że już po sześciu godzinach od wypicia porcji zaobserwowano spadek wartości ciśnienia o 4-5 mmHg.

W końcu buraki to skarbnica witamin: A, C, E, B i minerałów: żelazo, magnez, cynk, potas. Zawierają również betalainy, antyoksydanty zwalczające stany zapalne i stres oksydacyjny. Nie można również pominąć obecne w burakach azotany. W organizmie przekształcają się w tlenek azotu. Jest związek rozszerzający naczynia krwionośne, który wspiera prawidłowy przepływ krwi.

Z kolei jabłka dostarczają cennych polifenoli, które wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Związki te wspierają organizm w walce z wolnymi rodnikami, spowalniają procesy starzenia i mogą działać ochronnie na układ sercowo-naczyniowy. Dodatkowo obecna w jabłkach witamina C wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu odpornościowego.

Kto powinien zachować ostrożność?

Chociaż sok z buraka i jabłka może być cennym uzupełnieniem diety, nie każdemu służy jednakowo. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z kamicą nerkową, ponieważ buraki zawierają szczawiany, które mogą sprzyjać tworzeniu się złogów. W przypadku dny moczanowej lub zaburzeń gospodarki kwasem moczowym również zaleca się ograniczenie spożycia.

Ostrożność zalecana jest również w przypadku niektórych schorzeń trzustki i zespołu jelita drażliwego. Jabłka zawierają związki, które mogą nasilać objawy ze strony układu pokarmowego.

Osoby z cukrzycą lub insulinoopornością powinny unikać picia dużych ilości soku jabłkowego ze względu na naturalnie występujące cukry (IG wynosi 45). W ich przypadku lepszym wyborem może być rozcieńczony napój lub całkowita rezygnacja z jego spożycia.

Jak pić sok z buraka i jabłka?

Najlepsze efekty przynosi regularne spożywanie jednej szklanki dziennie (tylko w przypadku braku przeciwwskazań) np. w pierwszej połowie dnia, między posiłkami. Taka porcja wystarcza, aby wspierać krążenie, poprawiać trawienie i wpływać korzystnie na poziom energii. W przypadku osób wrażliwych na działanie kwasów owocowych - sok lepiej pić po lekkim posiłku.

Najlepiej wybierać napój przygotowany samodzielnie lub z jak najprostszym składem, czyli bez dodatku cukru i konserwantów. Gotowy sok warto spożyć od razu po przygotowaniu lub maksymalnie w ciągu 24 godzin, przechowując go wcześniej w lodówce.

red / polsatnews.pl