Internet obiegło nagranie, na którym widać, jak do mieszkania w Vancouver wtargnął niedźwiedź. Właścicielka jednak nie musiała jednak martwić się obecnością intruza. Na wysokości zadania stanął szpic miniaturowy, który odstraszył niedźwiedzia.

Vancouver to ósme co do wielkości miasto w Kanadzie. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy nie napotykają dzikich zwierząt. Doświadczyła tego Kayla Kleine, której do domu wszedł niedźwiedź czarny.

Niedźwiedź wszedł jej do domu. Przegonił go mały pies

Właścicielka psa, Kayla Kleine, w wywiadzie dla portalu Global News powiedziała, że niedźwiedzie często błąkają się po okolicy, ale nigdy wcześniej nie widziała, żeby któryś z nich wszedł do domu. Dlatego też bez obaw w upalny letni dzień otworzyła drzwi do ogrodu, by wpuścić świeże powietrze.

Kamera zainstalowana w domu uchwyciła czarnego niedźwiedzia, który wchodzi do domu i częstuje się karmą jej psa. Miniaturowy szpic Kayli o imieniu Scout natychmiast rzucił się do akcji. Nie wahał się odstraszyć o wiele większego intruza ze swojego domu.

A dog named Scout, a Pomeranian, fearlessly chased a bear out of a Vancouver home and off the property. pic.twitter.com/A7K6i95nL5 — AccuWeather (@accuweather) August 7, 2025

Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać, jak niedźwiedź ucieka przed szczekającym Scoutem, który waży zaledwie trzy kilogramy. Właścicielka w wywiadzie powiedziała, że będzie zawsze zamykać drzwi, jednak w razie problemów może dalej liczyć na swojego odważnego towarzysza, który będzie bronić jej domu.

