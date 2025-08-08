Najpiękniejsze koty rasowe w Polsce. Jedna z ras szczególnie podbija serca 

Polacy kochają koty rasowe. Nic dziwnego, ponieważ te wyjątkowe zwierzęta łączą w sobie urodę, charakter i majestatyczny wygląd, który trudno przeoczyć. Rasy kotów potrafią się diametralnie różnić, jedne mają bujne futro, inne sobą zupełnie nagie, jedne są spokojne i łagodne, inne natomiast pełne energii i temperamentu.

Co ciekawe, niektóre z nich potrafią kosztować tyle, co dobrej jakości sprzęt RTV. Poniżej przedstawiono kilka najpiękniejszych kotów rasowych, które w Polsce cieszą się rosnącą popularnością.

Maine Coon. Majestat w futrze

Maine Coon to kot-gigant, który potrafi ważyć nawet do 9-10 kg. Półdługie, gęste futro chroni go przed chłodem, a bujny ogon i pędzelki na uszach przypominają dzikiego rysia. To łagodny olbrzym, który mimo imponującej postury jest bardzo czułym, towarzyskim i spokojnym kotkiem. Maine Coony są wyjątkowo inteligentne i z łatwością uczą się domowych zasad.

Pixabay Maine Coon

W Polsce są z jedną z najpopularniejszych ras, a ceny kociąt z legalnych hodowli zaczynają się od ok. 1500 zł, lecz za kota z prestiżowej linii można zapłacić nawet 3500 zł lub więcej.

Ragdoll. Miękkość, która koi

Nazwa tej rasy nie jest przypadkowa, słowo ragdoll oznacza szmacianą lalkę, co idealnie oddaje charakter kota. Gdy jest brany na ręce, dosłownie się rozluźnia, całkowicie ufając swojemu człowiekowi.

Ragdolle mają jedwabiste, półdługie futro, błękitne oczy i spokojne usposobienie. Są bardzo przywiązane do opiekuna, a ich czułość i łagodność czynią je idealnymi towarzyszami dla dzieci czy osób starszych.

Pixabay Ragdoll

Ceny Ragdolli w Polsce wahają się od 4000 zł do 7000 zł, w zależności od renomy hodowli i pochodzenia zwierzęcia.

Sfinks. Styl i czułość bez futerka

Choć budzi skrajne emocje, nie sposób odmówić mu wyjątkowości. Sfinks to kot pozbawiony futra, z marszczoną skórą, wielkimi uszami i przenikliwym spojrzeniem. Pomimo groźnego wyglądu, który sugeruje tajemnice starożytnego Egiptu, to jedna z najbardziej czułych i towarzyskich ras.

Sfinks uwielbia kontakt z człowiekiem, źle znosi samotność, dlatego często chodzi za opiekunem krok w krok. Kotki wymagają regularnej pielęgnacji skóry i odpowiednich warunków cieplnych.

Pixabay Sfinks

W Polsce za sfinksa trzeba zapłacić od 2000 zł do 5000 zł, choć ceny mogą sięgać wyżej w przypadku kotów wystawowych.

Kot brytyjski krótkowłosy. Zdecydowany faworyt

Ten puszty arystokrata od lat króluje w polskich domach - nie bez powodu! Kto brytyjski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych ras w kraju. Jego miękkie, gęste futro oraz okrągły pyszczek z dużymi, wyrazistymi oczami nadają mu wyjątkowo ujmujący wygląd.

To kotek o wyjątkowo zrównoważonym charakterze, spokojny, cierpliwy i mało absorbujący. Idealny dla rodzin z dziećmi, osób starszych, jak i singli szukających puszystego towarzystwa. Brytyjczyki nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji, są odporne i długowieczne.

Pixabay Kot brytyjski

Ceny kociąt z renomowanych hodowli zaczynają się od ok. 2500-4000 zł, choć wyjątkowe osobniki mogą kosztować więcej.

