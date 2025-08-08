Zbliża się termin uregulowania należności za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Abonament RTV jest obowiązkowy dla większości osób korzystających z tych urządzeń. Konieczność zapłaty nie dotyczy wyłącznie sprzętu domowego. Sprawdziliśmy, jaka kara grozi tym, którzy od dawna nie opłacali rachunku.

Przepisy są jednoznaczne. Po zakupie radia lub telewizora należy zarejestrować urządzenie w ciągu dwóch tygodni, a następnie systematycznie opłacać abonament. W skali roku jego koszt wynosi łącznie kilkaset złotych. Zlekceważenie tego obowiązku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Kary za niepłacenie abonamentu

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, w 2025 r. korzystanie z odbiornika radiofonicznego kosztuje 8,70 zł miesięcznie. 23,70 zł to natomiast miesięczna opłata za użytkowanie telewizora lub obu urządzeń łącznie. Płatności należy dokonać do 25. dnia miesiąca, co oznacza, że w sierpniu pozostało już niewiele czasu.

Niektóre osoby mogą błędnie zakładać, że jeśli słuchają radia wyłącznie w samochodzie, a z telewizji korzystają za pośrednictwem komputera lub tabletu, nie są zobowiązane do opłat. Tymczasem utożsamianie abonamentu wyłącznie z klasycznymi urządzeniami to błąd. Obowiązek ten dotyczy także m.in. odtwarzaczy zamontowanych w pojazdach.

Aby potwierdzić przestrzeganie przepisów, do użytkowników kierowani są kontrolerzy. To pracownicy Poczty Polskiej, których zadaniem jest ustalenie, czy urządzenie znajduje się w miejscu zamieszkania, czy jest sprawne oraz, czy zostało zarejestrowane.

Jaka grozi kara za nieopłacenie abonamentu RTV? Oto stawki

Weryfikuje się również, jak długo jest używane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakładana jest kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli 819 zł za telewizor i 261 zł za radio.

To jednak nie wszystko. Wydawana jest również decyzja określająca, ile należy zapłacić za korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika. W przypadku braku uregulowania należności sprawa może trafić do urzędu skarbowego, co w praktyce oznacza zajęcie części wynagrodzenia lub emerytury.

Zaległości bywają znaczne. Jak podał serwis Biznes Interia, w woj. opolskim rekordowa kwota egzekucji wyniosła 146 tys. zł.

Istnieje możliwość, by zaległości umorzyć albo rozłożyć na raty. Odpowiedni wniosek w tej sprawie składa się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KRRiT podkreśla jednak, że korzystna decyzja jest możliwa, jeżeli przemawiają za tym "szczególne względy społeczne lub przypadki losowe ". Dotyczy to np. trudnej sytuacji materialnej lub wystąpienia klęski żywiołowej.

Co ważne, nie każdy musi płacić abonament RTV. Zwolnieni z tego są:

seniorzy, którzy ukończyli 75 lat

osoby z niepełnosprawnościami

weterani mający status inwalidy wojennego lub wojskowego

emeryci po 60. roku życia z niskimi dochodami

Jednym z czynników ułatwiających decyzję o rejestracji odbiornika i regulowania należności, jest system zniżek przy płatności z góry. Przelanie od razu całorocznej sumy jest tańsze o 10 proc. (94 zł za radio, 294,90 zł za telewizor).

red. / polsatnews.pl