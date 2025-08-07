Marynarz podbił serca internautów. Zatańczył w niezwykłym miejscu

Ciekawostki
Marynarz podbił serca internautów. Zatańczył w niezwykłym miejscu
facebook.com/Marynarka Wojenna RP
Marynarka Wojenna nagrała "virala"

Marynarka Wojenna RP zachwyciła internautów. Wideo z marynarzem tańczącym na łodzi podwodnej podbiło internet i w mniej niż jeden dzień zyskało ogromne zasięgi. "To nie stal tworzy okręt, a ludzie" - przypomniano we wpisie w mediach społecznościowych.

Zaledwie 23 sekundy wystarczyły, by zachwycić internautów. Właśnie tyle trwało wideo, które Marynarka Wojenna RP wstawiła na swoje media społecznościowe.

 

Materiał przedstawia jednego z marynarzy, który tańczy na szczycie wynurzonej, ale nadal płynącej łodzi podwodnej. Film robi tym większe wrażenie, że został nagrany z dala od brzegu, a marynarz wykazał się niezwykłą odwagą.

 

 

 

Siły zbrojne stworzyły "virala". Film podbija internet

W mniej niż jeden dzień materiał uzyskał 13 tys. reakcji, ponad 300 komentarzy i 910 tys. wyświetleń.

 

"Marynarze to profesjonaliści, którzy każdego dnia dają z siebie 100 proc. Ich doświadczenie, determinacja i zgranie tworzą aurę zwyciężania" - napisano pod filmem.

 

Siły Zbrojne RP wielokrotnie tworząc materiały do mediów społecznościowych wykazują się kreatywnością oraz umiejętnością podążania za trendami.

bp/ar / polsatnews.pl
