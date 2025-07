Tyle trzeba czekać na sanatorium z KRUS w lipcu. Nie każdy wyjedzie od razu

Nie słabnie zainteresowanie wyjazdami do sanatoriów, również wśród rolników. Mimo że KRUS oferuje szybsze terminy niż NFZ czy ZUS, liczba miejsc jest ograniczona, a kolejki potrafią się wydłużać. Złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem zwiększa szansę na dogodny termin turnusu.

W lipcu 2025 r. sytuacja wygląda względnie korzystnie. Jak informuje Strefa Agro, średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) wynosi około miesiąca.

To znacznie mniej niż w pozostałych systemach publicznych, gdzie czas oczekiwania może dochodzić do 6-10 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że szybki wyjazd nie jest gwarantowany dla wszystkich, zwłaszcza w przypadku turnusów ambulatoryjnych.

Sanatoria z KRUS. Kto może wyjechać i gdzie odbywa się leczenie?

Osoby objęte ubezpieczeniem w KRUS mają możliwość wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe, którego celem jest poprawa zdrowia i utrzymanie zdolności do pracy w gospodarstwie. KRUS dysponuje obecnie sześcioma własnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi:

w Szklarskiej Porębie

Jedlcu

Iwoniczu-Zdroju

Świnoujściu

Kołobrzegu

Horyńcu-Zdroju

Każde z tych centrów posiada od 100 do 250 miejsc, co pozwala (zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie gov.pl), rocznie skierować na turnusy uzdrowiskowe ok. 14 tysięcy rolników.

Dane te dotyczą ogólnej liczby uczestników rehabilitacji leczniczej w KRUS. Z tej formy wsparcia mogą korzystać:

rolnicy aktywnych zawodowo

domownicy rolnika

osoby po wypadkach w pracy rolniczej

emeryci rolniczy

Jak wynika z informacji udostępnianych przez KRUS, każda placówka prowadzi zarówno leczenie stacjonarne, jak i ambulatoryjne, jednak zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy z zakwaterowaniem.

Sanatoria KRUS dla emerytów rolniczych. Chętnych więcej niż miejsc

Od 1 stycznia 2023 r. rolnicy pobierający emeryturę z KRUS zyskali prawo do korzystania z rehabilitacji w ośrodkach prowadzonych przez Kasę. Choć możliwość ta cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

Z danych KRUS wynika, że na przełomie wiosny i lata 2025 r. w kolejce na turnus czekało ponad 10 tys. emerytowanych rolników, podczas gdy instytucja dysponuje możliwością skierowania zaledwie ok. 800 osób rocznie. To oznacza, że tylko niewielki procent wnioskodawców ma realną szansę na wyjazd w danym roku.

Bezpłatne turnusy i limity korzystania

Rehabilitacja organizowana przez KRUS trwa 21 dni i odbywa się w wyspecjalizowanych Centrach Rehabilitacji Rolników. Turnus dla emerytów ma na celu poprawę sprawności fizycznej oraz ogólnego stanu zdrowia dla osób starszych, by umożliwić im jak najdłuższe funkcjonowanie w dobrej kondycji. Ważną zaletą tego programu jest fakt, że pobyt i zabiegi są całkowicie bezpłatne. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Uprawnione osoby mogą korzystać z rehabilitacji nie częściej niż raz na 12 miesięcy. To dodatkowy element kontroli dostępu, który ma zapewnić sprawiedliwe rozdzielanie miejsc w warunkach znacznego obłożenia. Według danych KRUS z maja 2025 r. liczba emerytów i rencistów rolniczych wynosi ok. 970 tys., co pokazuje skalę zainteresowania i zarazem wyzwanie organizacyjne, przed jakim stoi instytucja.

