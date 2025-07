Trzy niepokojące objawy raka. Ostatni jest najczęściej bagatelizowany

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, nowotwory odpowiadają za 25 proc. wszystkich zgonów w Polsce, a ponad 1 mln osób żyje z rozpoznaną chorobą nowotworową. Warto przyglądać się nawet pozornie błahym sygnałom i nie lekceważyć objawów, które mogą świadczyć o poważnym problemie zdrowotnym.

Krew w moczu

Objaw ten często przypisywany jest kamicy nerkowej lub infekcji dróg moczowych, zwłaszcza u kobiet. Tymczasem widoczna krew w moczu występuje u ok. 75 proc. osób z rakiem pęcherza moczowego (Medscape 2025, Obraz kliniczny raka pęcherza moczowego). Nawet w przypadku mikroskopowego krwiomoczu ryzyko nowotworu szacowane jest na ok. 5 proc.

Blady lub czerwonawy mocz, pieczenie podczas oddawania moczu - każdy taki przypadek wymaga wykonania badania ogólnego moczu, USG, a niekiedy także urografii. Rak pęcherza jest jednym z czterech najczęstszych nowotworów złośliwych w Polsce, jak podaje portal Zwrotnik Raka. Niestety, u kobiet bywa mylony z infekcją, co opóźnia właściwą diagnozę.

Uporczywa chrypka

Chrypka to jeden z typowych objawów przeziębienia, ale jeśli utrzymuje się ponad 3-4 tygodnie bez towarzyszącej infekcji, powinna wzbudzić niepokój. Długotrwała chrypka może być jednym z głównych sygnałów raka krtani lub innych nowotworów krtaniowo-gardłowych. Często towarzyszy jej zmiana barwy głosu, ból przy przełykaniu oraz powiększone węzły chłonne.

Według GLOBALCAN (globalnych statystyk nowotworowych), w 2020 r. na całym świecie zdiagnozowano ponad 184 tys. przypadków raka krtani, a liczba zgonów wyniosła niecałe 100 tys. Wczesne skierowanie do laryngologa, zwłaszcza przy dłużej trwającej chrypce, może istotnie zwiększyć szanse na skuteczne leczenie.

Nagła utrata wagi bez przyczyny

To objaw, który według międzynarodowych wytycznych (NICE) zwiększa prawdopodobieństwo nowotworu aż do 7 proc. i wymaga pilnej diagnostyki. Nieuzasadniony spadek masy ciała (przekraczający 5 proc. w ciągu pół roku) często jest pierwszym symptomem raka przełyku, trzustki, żołądka lub płuc. Jednym z mechanizmów jest kacheksja, czyli utrata tkanki tłuszczowej i mięśniowej spowodowana przez nowotwór. Ocenia się, że przyczynia się ona do nawet 20 proc. zgonów w przebiegu choroby nowotworowej.

Brak apetytu, wczesne uczucie pełności, nudności, to sygnały, które łatwo pominąć jako stres czy nową dietę, a tymczasem mogą prowadzić do przełomowego rozpoznania. Największym problemem jest to, że ten objaw przenika w cieniu dnia codziennego. Aby wykluczyć nowotwór, warto udać się na szerszą diagnostykę np. USG jamy brzusznej, gastroskopię czy tomografię komputerową.

