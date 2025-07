Te psy to złoto. Najlepsze rasy dla seniorów, którzy chcą prawdziwego przyjaciela

Ukochany pupil może wpłynąć korzystnie na zdrowie właściciela. Ciekawe wnioski przyniosło badanie przeprowadzone w ramach Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA). Naukowcy z Uniwersytetu Maryland i National Institute on Aging porównali osoby starsze posiadające zwierzęta domowe (n = 185) z tymi, które ich nie miały.

Wyniki? Dorośli, którzy mieli pupila, dłużej utrzymywali sprawność fizyczną. Różnice dotyczyły m.in. ogólnej kondycji, szybkości chodu, wydolności serca i układu oddechowego, a także subiektywnego poczucia dobrego samopoczucia fizycznego.

Cavalier king charles spaniel. Przyjaciel z sercem na dłoni

Ten pies to chodząca (a właściwie merdająca) radość. Cavalier uwielbia być blisko, najlepiej przytulony do opiekuna lub zwinięty na jego kolanach. Jego spokojne usposobienie sprawia, że doskonale odnajduje się w towarzystwie osób starszych.

Pixabay Cavalier king charles spaniel

Ma jedwabistą, miłą w dotyku sierść i wyraziste oczy. Lubi krótkie spacery, ale jeszcze bardziej lubi wracać po nich do domu. Potrzebuje kontaktu. To nie pies do samotnego życia na podwórku. Za to w mieszkaniu… prawdziwy skarb.

Bichon frise. Wesoły towarzysz dla alergików

Wygląda jak pluszak i... trochę się tak zachowuje. Bichon frise to pies pełen radości. Lubi zabawę, cieszy się ze spacerów, ale równie dobrze czuje się w domowym zaciszu, przy swoim człowieku. Jego ogromnym atutem jest to, że jego sierść nie linieje (lub w niewielkim stopniu). Wielu alergików dobrze znosi kontakt z tą rasą.

Pixabay Bichon frise

Bichon jest czujny, inteligentny i bardzo towarzyski. Potrzebuje czesania. Nie wymaga długich treningów ani forsowania. Dla seniora, który szuka psa pełnego uroku i ciepła, to świetny wybór.

Mops. Uroczy komik

To piesek, który wygląda, jakby ciągle się uśmiechał i coś w tym jest. Mops kocha być blisko ludzi. Ma spokojne usposobienie, nie wymaga wiele ruchu i uwielbia drzemki w pobliżu człowieka. Jest zabawny, kontaktowy, łagodny.

Pixabay Mops

Z uwagi na krótką kufę może mieć problemy z oddychaniem, zwłaszcza w upalne dni, ale przy rozsądnej opiece to bardzo wdzięczny towarzysz życia. Nadaje się do mieszkania i dla osób, które szukają psa z charyzmą.

Sznaucer miniaturowy. Lojalny i oddany kompan

Ten charakterystyczny, brodaty psiak potrafi szybko podbić serce. Sznaucer miniaturowy to rasa inteligentna, czujna i bardzo lojalna wobec swojego opiekuna. Choć jest niewielki, ma w sobie dużo energii i pewności siebie. Z jednej strony lubi czuwać nad domem, z drugiej nie odstępuje swojego człowieka na krok.

Pixabay Sznaucer miniaturowy

Dobrze odnajduje się u boku osób starszych, bo jest aktywny, ale nie nadpobudliwy. Spacery i proste zabawy w zupełności mu wystarczą. Uwielbia rutynę, jasno określone zasady i... bliskość.

red / polsatnews.pl