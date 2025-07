Uwaga na kleszcze. Jeden moment decyduje o skuteczności leczenia boreliozy

W Polsce odnotowuje się coraz więcej przypadków boreliozy. Według danych Państwowego Zakładu Higieny, w 2024 roku rozpoznano ją ponad 29 tys. razy, o 4 tys. więcej niż rok wcześniej. Choroba, wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia, może rozwijać się bezobjawowo nawet przez kilka miesięcy. Im wcześniej zostanie wykryta, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie.

Borelioza. Trzeba działać szybko

Najważniejszym momentem w walce z boreliozą jest szybkie rozpoczęcie terapii. To właśnie czas decyduje o jej skuteczności. Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów jest tzw. rumień wędrujący. To pierścieniowe zaczerwienienie wokół miejsca ukąszenia, pojawiające się zazwyczaj po kilku dniach.

W niektórych przypadkach występują również objawy przypominające infekcję wirusową, takie jak gorączka, bóle głowy, mięśni czy stawów. Symptomy te nie powinny być lekceważone, a zanik rumienia nie jest równoznaczny z wyzdrowieniem.

Skuteczne leczenie boreliozy opiera się na antybiotykoterapii trwającej zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni. Zaniedbanie terapii może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzeń rytmu serca czy przewlekłych problemów ze stawami - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Obecnie nie istnieje szczepionka chroniąca przed boreliozą.

Kleszcze czyhają. Jak się przed nimi ochronić?

Kleszcze żerują nie tylko latem, ich aktywność rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do późnej jesieni. Pasożyty te bytują w trawie, krzewach i zaroślach, zazwyczaj nie wspinają się wyżej niż na 1,5 metra. Poszukując żywiciela, reagują na bodźce (ciepło ciała, ruch, zapach potu i wydychany dwutlenek węgla). Największa aktywność przypada zazwyczaj na godziny poranne i późne popołudnie.

Podczas spacerów po terenach zielonych zaleca się:

stosować odstraszające repelenty

włożyć zakryte buty, długie spodnie i bluzę z długim rękawem

unikać przedzierania się przez bujną roślinność

Jasna odzież pozwala łatwiej dostrzec ciemne pasożyty. Po powrocie z terenów zielonych warto dokładnie obejrzeć całe ciało, ze szczególnym uwzględnieniem karku, pachwin, skóry głowy oraz okolic za uszami.

Kleszcz w skórze. Co robić?

Mimo zachowania ostrożności może dojść do ukąszenia. W takiej sytuacji zaleca się precyzyjne usunięcie kleszcza za pomocą pęsety lub specjalnego przyrządu, chwytając go tuż przy skórze i pociągając zdecydowanym ruchem w górę. Nie należy wykręcać kleszcza, usuwać go palcami ani smarować żadnymi substancjami.

Miejsce ukąszenia należy zdezynfekować i przez kolejne tygodnie obserwować. W razie pojawienia się rumienia lub objawów grypopodobnych, niezbędna jest konsultacja z lekarzem.

red. / polsatnews.pl