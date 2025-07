Wyzwaniem w przypadku wątroby jest to, że nie posiada ona zakończeń nerwowych odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Sprawia to, że ta część ciała jako tak nie boli. Nawet w przypadku choroby, typowy dla innych narządów dyskomfort nie występuje.

Pexels Odpowiednia dieta pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby

Choroba wątroby. Powszechne objawy

Z tego powodu trzeba zwrócić uwagę na niespecyficzne dolegliwości. Problem polega na tym, że łatwo przypisać je do innych schorzeń albo uznać za efekt stylu życia i codziennych aktywności. Alarmujące objawy to:

przewlekłe zmęczenie (brak energii mimo wypoczynku)

senność

nagła utrata wagi i brak apetytu

wzdęcia

znaczne pogorszenie samopoczucia i drażliwość

zaczerwienienie skóry

Jak widać, są to oznaki, które nierzadko najpierw uznawane są przez chorego za efekt stresu, zapracowania czy złego odżywiania. Dopiero później, nieraz przypadkiem, podczas innych badań, poznaje się dość zaskakującą diagnozę.

Stłuszczenie i wirusowe zapalenie wątroby

Do najpowszechniejszych "cichych zabójców" wątroby należą: stłuszczenie oraz wirusowe zapalenie. Oba schorzenia mogą prowadzić do marskości, a nawet nowotworu.

ZOBACZ: Uwaga na kleszcze. Jeden moment decyduje o skuteczności leczenia boreliozy

Choroba stłuszczeniowa, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z nagromadzeniem tłuszczu. Wyróżnia się jej odmianę alkoholową i niealkoholową. W pierwszym przypadku główną przyczyną są napoje alkoholowe. W drugim przyczyniają się do niej między innymi otyłość, cukrzyca typu 2 oraz nadmiar cholesterolu.

Początkowo schorzenie nie daje objawów, z czasem może jednak prowadzić do przemęczenia i dyskomfortu w prawej części brzucha. Można je wyleczyć głównie poprzez zmianę trybu życia, redukcję masy ciała oraz zastosowanie odpowiednich leków. Ważne, by zareagować na czas.

ZOBACZ: Niewinny nawyk niszczy "po cichu" zdrowie. Wzrasta ryzyko chorób serca

Również wirusowe zapalenie wątroby typu B albo C mogą długo rozwijać się niezauważenie, a to doprowadza do poważnego uszkodzenia tej części ciała. Najczęściej do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi. Jeśli już pojawiają się wyraźniejsze sygnały, to są to na przykład żółtaczka i ciemny mocz. O ile na WZW typu B istnieje skuteczna szczepionka, preparatu na wariant C jeszcze nie ma.

Zdrowe menu dla wątroby

W przypadku problemów z wątrobą, pomocna okazuje się odpowiednio dobrana dieta. Jednym z jej podstawowych założeń jest unikanie alkoholu oraz wysoko przetworzonej żywności typu fast food. Zaleca się spożywanie produktów niskoprzetworzonych i lekkostrawnych. Codzienna obecność warzyw i owoców w jadłospisie jest szczególnie istotna, ponieważ stanowią one cenne źródło przeciwutleniaczy i błonnika.

ZOBACZ: Nasz portfel sygnalizuje demencję? Okazuje się, że tak

W diecie warto uwzględniać chude mięsa, takie jak kurczak, indyk czy wołowina, a unikać tłustych gatunków, zwłaszcza wieprzowiny i gęsiny. Dobrym źródłem wartości odżywczych są również ryby morskie - pod warunkiem, że nie są smażone.

Wśród produktów zbożowych najlepiej wybierać pełnoziarniste, a spośród nabiału - niskotłuszczowe. Należy też pamiętać, że wątroba źle znosi diety wysokobiałkowe oraz głodówki, które znacznie ją obciążają.

red. / polsatnews.pl